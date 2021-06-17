Как в Тульской области пройдет фестиваль имени Толстого Фото: Алексей ФОКИН

Как в Тульской области пройдет фестиваль имени Толстого. Подготовку обсудили на заседании губернатора.

Вчера, 16 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел заседание оргкомитета V Международного театрального фестиваля «Толстой».

Мероприятие пройдет с 24 по 27 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна». В программе фестиваля планируется 20 постановок ведущих театров из 10 регионов страны, в том числе 5 премьерных спектаклей и лекции известных специалистов в области культуры. Вместе с тем для гостей организуют 4 сцены и фудкорт. Уточняется, что в дни фестиваля будет увеличено количество рейсов по маршрутам «Тула – Щекино» и «Тула-Щекино-Советск». Они будут ходить до 0:30, а в день закрытия фестиваля - до 1:00. На время фестиваля движение по дороге к музею станет односторонним.

Напомним, что в этом году фестиваль «Толстой» пройдет в 5-й раз. Он стал брендом Тульской области, у него есть своя аудитория. Фестиваль значимый, важный, нужный. Он должен пройти на высоком организационном уровне и при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.