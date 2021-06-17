Роспотребнадзор уже направил соответствующие материалы в суд Фото: Алексей ФОКИН

Из-за коронавирусных нарушений в Тульской области могут закрыть 11 торговых центров. Роспотребнадзор уже направил соответствующие материалы в суд.

Проверка ведомства 150 объектов торговли принесла 32 административных дела, треть из них направлена в суд с требованием приостановить деятельность. Речь идет в том числе и о ТЦ «Демидовский», который уже опечатали.

Кроме того, могут закрыть торговый центр «Перспектива» на ул. Фрунзе, «Детский мир» в Ефремове, торговый комплекс «Донской» и ряд других объектов.