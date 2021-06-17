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В аварийном доме с трещинами вынуждены находиться житель Тулы. На разрушающийся дом №5 пожаловались жильцы по улице Октябрьской.

Трехэтажное строение в аварийном состоянии – стены и фундамент в трещинах, а на фасаде уже прорастает растительность.

Жильцы обращались по поводу трещины в управляющую компанию, но там ответили, что решить проблему необходимо за свой счёт. При этом дом, построенный ещё в 1929-м, давно признан аварийным, и, по словам одной из жительниц, существует решение о его срочном расселении.

— Ждём, когда в бюджете найдут для этого средства, — отметила Оксана Егорова в комментариях к посту в соцсетях.