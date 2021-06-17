17 июня из-за отключения водоснабжения в южной части Тулы жителям будут раздавать питьевую и техническую воду Фото: Алексей ФОКИН

Для туляков в течение всего дня будет организована бесплатная раздача воды по следующим адресам: пр. Ленина, 111 — с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00, пр. Ленина, 135 — с 12.00 до 14.00, с 18.00 до 20.00, Городской пер., 33-а — с 14.00 до 16.00, с 20.00 до 22.00, пр. Ленина, 126 — с 10.00 до 22.00, пос. Рассвет, 35 — с 10.00 до 22.00, пос. Иншинский, 39 — с 10.00 до 22.00.

Также будет обеспечен подвоз воды в детские и медицинские учреждения.