Легенды российского футбола сыграли в Туле на новом поле Фото: материалы пресс-служб

Первый матч на новом поле сыграли юные воспитанники академии «Арсенал». Затем прошел товарищеский матч между ветеранами московского «Спартака» и футболистами из тренерского и административного состава ПФК «Арсенал».

В составе гостей на поле вышли многократные чемпионы СССР Юрий Гаврилов, Владимир Бесчастных, Вагиз Хидиятуллин и Валерий Шмаров. За команду оружейников выступили Гурам Аджоев, Андрей Рудаков, Дмитрий Парфенов, Анатолий Семенов и Андрей Журавлев.

Матч завершился со счетом 7:7. Со стороны туляков голы забили Рудаков (дубль), Вячеслав Ковардаев, Парфенов, Андрей Пятницкий и Аджоев (дубль).