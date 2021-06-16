Николай Воробьев: Программа «Народный бюджет» работает на развитие региона

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

17 июня в 12:00 начинается прием заявок в «Народный бюджет» на 2022 год. Подать заявку можно будет до 17 августа. В сентябре состоится голосование за инициативные проекты, победителей определят в октябре.

Принять участие в проекте можно двумя способами: подать заявку на портале «Открытый регион» в разделе «Народный бюджет» или обратиться в администрацию муниципалитета. После этого участники проекта, подавшие заявки, совместно с администрацией должны организовать собрание жителей, избрать инициативную группу (не менее 10 человек), совместно определить примерную стоимость работ и условия их софинансирования, сформировать реестр подписей в поддержку проекта.

Проголосовать за свой проект можно лично или на портале «Открытый регион» в разделе «Народный бюджет» через ЕСИА.

– Программа «Народный бюджет» работает на развитие региона, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Это эффективно работающий и очень востребованный инфраструктурный проект, меняющий жизнь к лучшему. В нем участвуют с желанием, с большой инициативой и с уверенностью, что задуманное станет реальностью. В региональной практике народного бюджетирования множество успешных примеров, когда запрос общественности получает финансовую поддержку и это позволяет решать самые разные локальные проблемы территорий. Ремонтируются социально значимые объекты, приводятся в порядок дороги и коммунальная инфраструктура, обновляются детские, спортивные площадки, благоустраиваются дворы. На всех этапах – от инициативы жителей до приемки работ – решающее слово за главными заказчиками и авторами проектов – активными людьми.

За все время действия программы в Тульской области победителями стали более 4800 общественных инициатив. С первых лет реализации «Народного бюджета» сопровождению проектов обновления содействует региональное отделение «Единой России»: депутаты вместе с жителями участвуют в контроле и приемке ремонтных и строительных работ, добиваются их качества от подрядчиков, следят за сроками выполнения каждого этапа. В рамках формирования Программы развития региона «Единая Россия», откликнувшись на многочисленные просьбы жителей, выступила перед губернатором с предложением снизить долю софинансирования граждан для участия в проекте. И эта инициатива получила поддержку главы региона, благодаря чему в городских проектах до 1 млн рублей жителям предлагается вносить не менее 10% средств, от 1 до 3 млн рублей – 7,5%, более 3 млн рублей – 5%. В сельских проектах – не менее 5%. Это позволит сделать программу еще более народной, более доступной и эффективной.