В Туле прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельные паспорта Фото: Алексей ФОКИН

В Туле прокуратура заблокировала пять сайтов, продающих поддельные паспорта граждан РФ, справки 2-НДФЛ, водительские удостоверения и дипломы. Страницы в интернете выявились в ходе прокурорской проверки.

Напомним, что закон запрещает размещение подобной информации в российском сегменте интернета. За подделку документов предусмотрена уголовная ответственность. По данному факту Прокуратура обратилась в суд с требованием признать указанную информацию запрещенной и заблокировать незаконные страницы.

С требованиями прокурора суд согласился.В настоящее время сайты заблокированы.