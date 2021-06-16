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Общество16 июня 2021 15:25

В Туле прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельные паспорта

Страницы в интернете выявились в ходе прокурорской проверки
Елена Иргиз
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В Туле прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельные паспорта

В Туле прокуратура заблокировала сайты, продающие поддельные паспорта

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле прокуратура заблокировала пять сайтов, продающих поддельные паспорта граждан РФ, справки 2-НДФЛ, водительские удостоверения и дипломы. Страницы в интернете выявились в ходе прокурорской проверки.

Напомним, что закон запрещает размещение подобной информации в российском сегменте интернета. За подделку документов предусмотрена уголовная ответственность. По данному факту Прокуратура обратилась в суд с требованием признать указанную информацию запрещенной и заблокировать незаконные страницы.

С требованиями прокурора суд согласился.В настоящее время сайты заблокированы.