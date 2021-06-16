Выпускные в Тульской области состоятся офлайн Фото: Алексей ФОКИН

Выпускные в Тульской области состоятся офлайн. Правда, сроки их проведения правительство региона определит позднее. Тем не менее, коронавирусные ограничения не касаются праздника для выпускников тульских школ и детских садов.

Согласно последнему Указу губернатора от 15 июня, разрешается "проведение торжественных мероприятий, посвященных завершению освоения образовательных программ высшего, среднего профессионального, среднего общего, основного общего и дошкольного образования, в текущем учебном году на территориях образовательных организаций при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости и соблюдения рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Тульской области".

В эти 50% не входят родители или законные представители учащихся, у которых есть сертификат о вакцинации против коронавируса. График проведения мероприятий утверждит министерство образования Тульской области.