Десятки улиц в Туле окажутся обесточены 17 июня: публикуем полный список Фото: Алексей ФОКИН

Так, с 9.00 до подача электроэнергии будет приостановлена по следующим адресам: до 16:00 - п. Михалково: пер. Колхозный, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 5-а, 8-а, 9-а, 12-а, 14-а, 22-а, 15; 4-й-5-й Михалкоские пр-ды;

до 17:00 - ул. Волоховская, 29-51 (нечетн.), 8 к.2, 10-а, 12, 12-а, 18-а; пр-т Ленина, 133-а, 133-б, 133-в; ул. Луначарского, 61, 63, 63-а; ул. Бондаренко, 12; ул. Металлургов, 34, 36, 38, 48, 40, 30-а; ул. М. Расковой, 1-21 (нечетн.), 24-44 (чётн.); 2-й пр-зд М. Расковой, 2-28 (четн.), 3-27 (нечетн.); 3-й пр-зд М. Расковой, 1-27 (нечетн.), 2-24 (четн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечетн.), 2-16 (четн.); ул. Яблочкова, 15-37 (нечетн.); ул. Фучика, 3-43 (нечетн.), 4-18 (четн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечетн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (четн.), 13; ул. Гастелло, 2-6 (четн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а; ул. Глухополянская, 19-б; 2-й пр-зд Гастелло, 2-10 (четн.), 1-11 (нечетн.); ул. Яблочкова, 39-61 (нечетн.); ул. М. Расковой, 22; ул. Яблочкова, 2-28 (четн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (четн.); ул. Нестерова, 13-27 (нечетн.), 14-24 (четн.); ул. Осипенко, 1-10, 15; п. Михалково: ул. Кольцевая, 25-31 (нечетн.), 33-45 (нечетн.); ул. Тульского Рабочего полка, 2-а, 2-б, 3-25 (нечетн.), 2-18 (четн.); ул. Болдина, 9, 14, 15, 16; ул. Серебровская, 1-23 (нечетн.); ул. Ш. Руставели, 2-12 (четн.), 1-17 (нечетн.); ул. Короленко, 1, 3; ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8; пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечетн.), 2-48 (четн.); пер. О.Кошевого, 1-13 (нечетн.), 2-18 (четн.); ул. О.Кошевого, 1-17 (нечетн.), 2-14 (четн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечетн.), 2-10 (четн.), пер. Агеева, 1-10; ул. М. Горького, 225-261 (нечетн.), 210-258(четн.); ул Курковая, 76-86 (четн.); ул. Дектерева, ул. Заварная, ул. Пороховая 187, 189, 171, 175; ул. Курковая, 30-70 (четн.); ул. М. Горького, 210; ул.Арсенальная, 185-193 (нечетн.), 114-136 (четн.); ул. Дульная, 31-в, 29;

до 18:00 - ул. Станиславского, 4; пр-т Ленина, 109-а; ул. Станиславского, 4; пр-т Ленина, 109-а.