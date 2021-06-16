Более трех килограммов героина изъяли полицейские в Пролетарском округе Тулы Фото: материалы пресс-служб

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке оспецназа «Гром» задержаны двое мужчин 22 и 24-х лет, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе операции в съемной квартире, где проживали задержанные, изъяты электронные весы, упаковочный материал, приспособления для расфасовки наркотиков, пластиковые банковские карты и более 3 кг упакованного высококачественного афганского героина.

По имеющейся информации, задержанные могут быть причастны к сбыту наркотиков на территории не только Тульской области, но и других регионов РФ.

Теперь наркодельцам грозит тюремный срок за незаконный оборот наркотиков в виде лишения свободы на срок до 20 лет согласно ст. 228.1 УК РФ.