За неделю в Тульской области клещи присосались к 323 гражданам

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По данным на 10 июня за прошедшую неделю в Тульской области клещи покусали 323 человека, 88 из них - дети. Год назад в этот же период было 249 случаев.

Факты присасывания зарегистрированы во всех районах Тульской области. Также отмечается 27 завозных случаев из Калужской обл. (10 сл.), Смоленской обл. (3 сл.), Костромской обл. (2 сл.), Ставропольского края (1 сл.), Липецкой (1 сл.), Московской обл. (2 сл.), Башкортостана (1 сл.), Санкт-Петербурга (2 сл.), Брянская обл. (1 сл.), Рязанская обл. (1сл.), г. Ялты (Крым - 1 сл.), г. Иваново ( 1 сл.), г. Тверь (1 сл.).

Клещи присасывались при выезде на природу, посещении леса, на дачных участках и придомовых территориях. У членистоногих боррелиоза, анаплазмы, эрлихии не было обнаружено.

Врачи напоминают, что при выезде на природу надо соблюдать следующие требования:

• надевать специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу;

• не выбирать для отдыха затененные места с высоким травостоем, не садиться на траву, т.к. клещи цепляются к одежде и всегда ползут вверх;

• при выборе стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы, а перед самой ночевкой надо тщательно осмотреть одежду, тело, волосы;32

• использовать репелленты для отпугивания клещей;

• периодически осматривать одежду на наличие клещей (швы одежды, воротник и т.д.);

• регулярно осматривать домашних животных после прогулок на природе;

• не приносить домой из леса свежесрезанные букеты цветов.

В случае обнаружения клеща на теле, нельзя его давить, так как можно занести инфекцию. В таком случае надо сразу же обращаться в поликлинку по месту жительства. Если же на месте присасывания образовалось красное пятно, повысилась температура тела, появились мышечные боли, сыпь, общее недомогание, необходимо срочно обратиться к врачу.