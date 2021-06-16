Два миллиона выручил житель Тульской области за продажу несуществующего товара Фото: Алексей ФОКИН

Два миллиона выручил житель Тульской области за продажу несуществующего товара. Теперь мужчина отправится в колонию.

В ноябре прошлого года 36-летний житель Ефремова заключил договор с ИП, обязуясь продать предпринимателю зерновые культуры. Однако получив почти два миллиона рублей, злоумышленник скрылся вместе с деньгами.

Суд признал мужчину виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.