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Происшествия16 июня 2021 13:23

Два миллиона выручил житель Тульской области за продажу несуществующего товара

Теперь мужчина отправится в колонию
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Два миллиона выручил житель Тульской области за продажу несуществующего товара

Два миллиона выручил житель Тульской области за продажу несуществующего товара

Фото: Алексей ФОКИН

Два миллиона выручил житель Тульской области за продажу несуществующего товара. Теперь мужчина отправится в колонию.

В ноябре прошлого года 36-летний житель Ефремова заключил договор с ИП, обязуясь продать предпринимателю зерновые культуры. Однако получив почти два миллиона рублей, злоумышленник скрылся вместе с деньгами.

Суд признал мужчину виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.