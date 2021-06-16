В Тульской области во время спецоперации выявлены случаи нарушений в обороте наркотических препаратов Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские подразделений УКОН, УБЭП, ГНЦБ Интерпола, а также территориальные подразделения ФТС России, Росздравнадзора и Роспотребнадзора провели рейды, направленные на выявление незаконных лекарств, медицинских изделий и БАДов.

Проверено более 126 организаций. Были выявлены нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, факты незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, нарушение продавцом требований технических регламентов, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Изъяты препараты, содержащие наркотики, которые были в свободной продаже без лицензии.

Также в рамках проверки заблокировано более двадцати интернет-ресурсов, которые причастны к продаже наркосодержащих веществ.