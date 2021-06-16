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Здоровье16 июня 2021 12:30

Наличие масок и дезинфицирующих средств в аптеках проконтролируют власти Тульской области

В регионе введены новые коронавирусные ограничения
Елена Иргиз
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Наличие масок и дезинфицирующих средств в аптеках проконтролируют власти Тульской области

Наличие масок и дезинфицирующих средств в аптеках проконтролируют власти Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Наличие масок и дезинфицирующих средств в аптеках будет контролировать правительство Тульской области. Также власти проследят за тем, чтобы они своевременно поставлялись и, в случае необходимости, увеличат их производство.

При этом региональный минздрав должен обеспечить всю необходимую медпомощь преимущественно на дому, в том числе и открытие больничных без посещения медучреждений.

Кроме того, гражданам, находящимся на самоизоляции, будут привозить товары и лекарства бесплатно или по ольготным ценам.