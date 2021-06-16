Наличие масок и дезинфицирующих средств в аптеках проконтролируют власти Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН
Наличие масок и дезинфицирующих средств в аптеках будет контролировать правительство Тульской области. Также власти проследят за тем, чтобы они своевременно поставлялись и, в случае необходимости, увеличат их производство.
При этом региональный минздрав должен обеспечить всю необходимую медпомощь преимущественно на дому, в том числе и открытие больничных без посещения медучреждений.
Кроме того, гражданам, находящимся на самоизоляции, будут привозить товары и лекарства бесплатно или по ольготным ценам.