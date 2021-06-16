17 июня южная часть Тулы останется без воды Фото: Алексей ФОКИН

С 8 утра 17 июня до 8 утра 18 июня на ряде улиц может наблюдаться пониженное давление холодной воды. В зону ограничения попадут дома, расположенные в Советскомо, Центральном, Привокзальном районах города южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, дер. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», а также поселки Рассвет, Иншинский, Хопилово, деревни Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.