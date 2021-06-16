В Тульской области будут мониторить наличие масок и других СИЗ в аптеках Фото: Алексей ФОКИН

Так, правительство Тульской области будет на регулярной основе проводить мониторинг наличия гигиенических защитных масок и иных средств защиты органов дыхания в организациях розничной торговли и аптечных организациях, расположенных на территории региона.

Будет также поставлена на контроль своевременная поставка указанных СИЗ и в случае необходимости организовано наращивание объемов их производства с учетом складывающейся потребности.