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Здоровье16 июня 2021 11:32

В Тульской области будут мониторить наличие масок и других СИЗ в аптеках

Этим будет заниматься сразу несколько региональных госструктур
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области будут мониторить наличие масок и других СИЗ в аптеках

В Тульской области будут мониторить наличие масок и других СИЗ в аптеках

Фото: Алексей ФОКИН

Так, правительство Тульской области будет на регулярной основе проводить мониторинг наличия гигиенических защитных масок и иных средств защиты органов дыхания в организациях розничной торговли и аптечных организациях, расположенных на территории региона.

Будет также поставлена на контроль своевременная поставка указанных СИЗ и в случае необходимости организовано наращивание объемов их производства с учетом складывающейся потребности.