Пожилая женщина в Туле упала в салоне автобуса из-за резких маневров нетрезвого водителя Фото: материалы пресс-служб

Так, напротив дома 53-а в салоне автобуса "ФИАТ Дукато", принадлежащем одной из Тульских транспортных компаний и осуществлявшем регулярные перевозки, при резком маневре упала одна из пассажирок — женщина 62-х лет. В результате она получила травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.

И вот тут-то выяснилось самое интересное: 50-летний водитель автобуса "ФИАТ Дукато" оказался с признаками явного опьянения, от прохождения освидетельствования отказался. Более того, мужчина не имел при себе необходимой путевой документации для осуществления пассажирских перевозок. Так что вопросы теперь возникают еще и к компанию-перевозчику.