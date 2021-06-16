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Общество16 июня 2021 11:22

Пожилая женщина в Туле упала в салоне автобуса из-за резких маневров нетрезвого водителя

Случай произошел 14 июня почти в 10 вечера на улице Пролетарской
Игорь КОПЫТОВ
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Пожилая женщина в Туле упала в салоне автобуса из-за резких маневров нетрезвого водителя

Пожилая женщина в Туле упала в салоне автобуса из-за резких маневров нетрезвого водителя

Фото: материалы пресс-служб

Так, напротив дома 53-а в салоне автобуса "ФИАТ Дукато", принадлежащем одной из Тульских транспортных компаний и осуществлявшем регулярные перевозки, при резком маневре упала одна из пассажирок — женщина 62-х лет. В результате она получила травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.

И вот тут-то выяснилось самое интересное: 50-летний водитель автобуса "ФИАТ Дукато" оказался с признаками явного опьянения, от прохождения освидетельствования отказался. Более того, мужчина не имел при себе необходимой путевой документации для осуществления пассажирских перевозок. Так что вопросы теперь возникают еще и к компанию-перевозчику.