Легковушка врезалась в трактор в Тульской области: пострадавших — трое Фото: материалы пресс-служб

В 07.05 на 124-м километре автодороги М-2 «Крым» на территории Заокского района 43-летний мужчина за рулем «Kia Spectra», по предварительной информации, совершил столкновение с попутно двигавшимся трактором «Беларусь 82.1» под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали все находившиеся в салоне автомобиля «Kia» - водитель и его 65-летний пассажир после оказания медицинской помощи отпущены, а вот 61-летняя женщина госпитализирована.