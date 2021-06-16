В Тульской области оштрафована владелица старой церкви Фото: соцсети

Храм в селе Завалово выставлялся на продажу через популярный интернет-портал. Вместе с тем, региональной инспекцией по государственной охране объектов культурного наследия выявлено множество дефектов указанного здания, появившихся в последнее время. Среди них - трещины в кирпичной кладке, сколы и утраты части кирпичной кладки, а также отсутствие кровли над колокольней. Плюс ко всему ворота, через которые осуществляется вход в здание, разрушены и находятся в аварийном состоянии.

Владелице назначен административный штраф в размере 15 000 рублей.

Постановление в законную силу пока не вступило.