В Тульской области недавно освободившийся рецидивист убил 93-летнюю старушку Фото: материалы пресс-служб

Труп пенсионерки с признаками насильственной смерти был найден в одном из частных домов. По подозрению в совершении преступления был задержан 56-летний уроженец Липецкой области, который проживал в Новомосковске после освобождения из заключения.

Выяснилось, что накануне предступления мужчина распивал алкогольные напитки в компании знакомой возле дома жертвы. Там же он и отключился, а проснувшись, решил перебраться в дом. Пожилая хозяйка воспротивилась, и рецидивист удушил ее.