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Общество16 июня 2021 9:36

В Туле временно закрыли мост через реку Волоть

Ограничения будут действовать два дня
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле временно закрыли мост через реку Волоть

В Туле временно закрыли мост через реку Волоть

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на подъезде к поселку Ленинский временно закрыто мостовое сооружение через реку Волоть на 18 км дороги Тула – Ленинский. Ограничения движения начали действовать с 9 утра 16 июня и продлятся до 23.00 17 июня.

В это время здесь будут проводиться работы по поддержанию нормативного состояния моста, который является низководным и регулярно затопляется весенним паводком.

Объехать участок можно будет по трассе М2 через поселок Октябрьский.