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Общество16 июня 2021 9:19

Туляки не смогут посмотреть матчи сборной России в открытой фан-зоне на Казанской набережной

Трансляции Евро-2020 должны были пройти 16 и 21 июня, но отменены из-за коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки не смогут посмотреть матчи сборной России в открытой фан-зоне на Казанской набережной

Туляки не смогут посмотреть матчи сборной России в открытой фан-зоне на Казанской набережной

Фото: соцсети

В Туле был отменен массовый просмотр футбольных матчей и мероприятия в рамках фан-программы «Наши парни. Играй за нас!».

Такое решение принято в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью коронавирусом и в целях снижения рисков распространения инфекции.

Напомним, 12 июня на Казанской набережной на большом экране транслировали матч Бельгия — Россия. Поддержать нашу сборную пришли десятки туляков.