Туляки не смогут посмотреть матчи сборной России в открытой фан-зоне на Казанской набережной Фото: соцсети

В Туле был отменен массовый просмотр футбольных матчей и мероприятия в рамках фан-программы «Наши парни. Играй за нас!».

Такое решение принято в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью коронавирусом и в целях снижения рисков распространения инфекции.

Напомним, 12 июня на Казанской набережной на большом экране транслировали матч Бельгия — Россия. Поддержать нашу сборную пришли десятки туляков.