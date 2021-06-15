Какие дома останутся без электричества 16 июня

Где в Туле не будет электроэнергии Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 16 июня, в Туле несколько десятков домов останутся без электричества. Это связано с различными работами:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- установка щита учёта;

- демонтаж деревянной опоры; монтаж и перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

ул. Волоховская, 29-51 (нечётн.), 8 к.2, 10-а, 12, 12-а, 18-а; пр-т Ленина, 133-а, 133-б, 133-в; ул. Ленина, 1-11; пер. 1-й Красный; пер. 2-й Красный, 3, 5, 7; ул. Мосина, 9-17 (нечётн.); ул. Коминтерна, 5, 6, 4, 8 ул. Л. Толстого, 91-а, 91; ул. Ф. Энгельса, 52 ул. Луначарского, 12 ул. Р. Зорге, 31, 33; ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32; ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4 ул. Белкина, 3-21 (нечётн.), 2, 4, 4-а, 4-б, 8-б; ул. Болдина, 11; пер. Стандартный, 2-13; ул. Мира, 24-а, 18-б, 14-26 (чётн.); пер. Гусеничный, 3-22 ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.), 7-а, 9-а, 26-а, 28-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б, 66-а; ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148; ул. Литейная, 119-133 (нечётн.) Мясново: ул. Чмутова, 58-а, 58-82 (чётн.); 7-15 (нечётн.).