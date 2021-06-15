Завершается народное голосование за предложения в Программу развития

15 июня – последний день, когда жители Тульской области могут поддержать инициативы своих земляков, опубликованные на сайте программа71.рф

Этот интернет-ресурс стал одним из самых популярных способов участия активных граждан в формировании будущего стратегического документа, по которому начнется новый пятилетний этап развития нашего региона. Напомним, кроме онлайн-формата, свои идеи можно было выдвинуть на встречах с экспертами, городских обсуждениях, а также и на площадках предварительного партийного голосования «Единой России» – только здесь было собрано свыше 27,5 тысяч анкет.

Свои предложения жители размещали на сайте с 26 апреля, и с каждым днем росло число пользователей, выражающих одобрение той или иной инициативе как локального, муниципального, так и общерегионального масштаба. Сбор предложений закончился 30 мая, всего на сайте опубликовано более 800 народных идей. На сегодняшний день, за них проголосовало более 100 тысяч человек.

– Жители продемонстрировали большую заинтересованность в разработке содержательной части направлений Программы развития, – отметил исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов. – Цифровые форматы приходят во все сферы нашей жизни, и такая масштабная работа, как сбор инициатив в главный программный документ развития региона, не могла быть полноценной без предоставления для этой цели удобной и доступной онлайн-платформы. Наши земляки активно включились в этот процесс, и, безусловно, их участие принесет свои плоды. Предложения граждан рассматриваются, анализируются разработчиками Программы. А те, кто еще не успел ознакомиться с опубликованными предложениями и выбрать понравившуюся идею, могут сделать это до конца сегодняшнего дня.