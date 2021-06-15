В Волово закрыли на 15 суток продуктовый магазин за санитарные нарушения
Фото: Алексей ФОКИН
В Волово закрыли продуктовый магазин за санитарные нарушения. Проверку провел региональный Роспотребнадзор.
В ходе инспекции выявились следующие нарушения:
- продавцы работали без прохождения медосмотра;
- при ежедневной уборке магазина не используются моющие и дезинфицирующие средства;
- отсутствует контроль за температурным режимом реализации пищевой продукции.
По найденным нарушениям хозяйка магазина признана виновной по решению суда. Саму торговую точку закрыли на 15 суток до устранения антисанитарии.