В Волово закрыли на 15 суток продуктовый магазин за санитарные нарушения Фото: Алексей ФОКИН

В Волово закрыли продуктовый магазин за санитарные нарушения. Проверку провел региональный Роспотребнадзор.

В ходе инспекции выявились следующие нарушения:

- продавцы работали без прохождения медосмотра;

- при ежедневной уборке магазина не используются моющие и дезинфицирующие средства;

- отсутствует контроль за температурным режимом реализации пищевой продукции.

По найденным нарушениям хозяйка магазина признана виновной по решению суда. Саму торговую точку закрыли на 15 суток до устранения антисанитарии.