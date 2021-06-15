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Общество15 июня 2021 15:57

В Туле с 16 июня изменяется движение на улице Буденного

Водителей просят обращать внимание на знаки и разметку
Елена Иргиз
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В Туле с 16 июня изменяется движение на улице Буденого

В Туле с 16 июня изменяется движение на улице Буденого

В Туле на улице Буденного с 16 июня проезд будет односторонним. Такое решение городская администрация приняла для повышения ликвидации потенциально аварийных участков, а также чтобы уменьшить количество пробок в городе.

Так, со среды движение по этой улице будет следующим:

- участок ул. Буденного от ул. Колетвинова до ул. Кауля будет иметь направление к ул. Кауля (одностороннее движение);

- участок ул. Буденного от ул. Некрасова до ул. Кауля будет иметь направление к ул. Кауля (одностороннее движение).

Учитывайте эти изменения при планировании поездок и обращайте особое внимание на новые дорожные знаки и разметку.