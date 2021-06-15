Пропавшего в Новомосковске подростка нашли в Рязанской области Фото: Алексей ФОКИН

Пропавшего в Новомосковске подростка нашли в Рязанской области. Поиски вел отряд «ЛизаАлерт», в ориентировке указывалось, что ребенок мог уехать на велосипеде.

По предварительной информации, мальчик доехал на нем до Скопинского района в соседней области.

Полиция подтвердила, что подросток нашелся. Накануне он поссорился с отцом и уехал на велосипеде в неизвестном направлении. Мать ребенка лишена родительских прав.

Отметим, что родителей подростка могут также привлечь к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» если подтвердится, что ребенок попытался сбежать из дома.