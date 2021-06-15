Николай Воробьев: Поддержка семей с детьми была и остается для нас главным приоритетом

В России создана комплексная система поддержки семей с детьми: «Единая Россия» отчиталась об итогах работы за 5 лет

Чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, «Единая Россия» совершенствовала федеральное законодательство в течение последних 5 лет. Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала.

«Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться – раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома», – отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия»).

На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей.

При поддержке «Единой России» появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17, напомнила парламентарий. Последние начнут действовать с 1 июля этого года. О необходимости такой помощи в своем Послании говорил Президент – партия оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно. Инициативу озвучили участники Социального онлайн-форума «Единой России» в декабре 2020 года – Владимир Путин в Послании ее поддержал.

В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза – с 3375 до 6750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

«Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот, – отметила Ольга Окунева. – Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно».

Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна инициатива – 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно – заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а СовФед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае. Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время.

– Поддержка семей с детьми была и остается для нас главным приоритетом, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Региональное отделение «Единой России» ведет эту работу, реализуя социально значимые, благотворительные акции, в том числе по оказанию помощи родителям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Вместе со сторонниками партии, волонтерским центром, региональной общественной приемной мы сотрудничаем с Ассоциацией многодетных семей, другими общественными объединениями. «Единая Россия» помогает собрать детей в школу, приобретает компьютерную технику для обучения, предоставляет бесплатные билеты на цирковые и театральные постановки, организует загородный отдых семей. Например, в этом сезоне мамы с особыми детьми вновь проведут каникулы в Заокском районе на базе комплекса «Капитан». В День защиты детей многодетная семья из Белевского района получила в подарок микроавтобус. Мы и впредь будем делать всё возможное, чтобы дети и родители в Тульской области были счастливы и сбывались их мечты.

Напомним, 9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.