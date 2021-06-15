Николай Петрунин: Санкт-Петербургский экономический форум – это самая крупная и прогрессивная площадка для развития регионов

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Петрунин

Более 150 млрд руб. инвестиций, 26 соглашений о реализации проектов в сфере промышленности, переработки сельхозпродукции, жилищного и дорожного строительства, научно-технической сфере и образовании – итоги работы тульской делегации на площадках XXIV ПМЭФ.

- Санкт-Петербургский экономический форум – это самая крупная и прогрессивная деловая площадка в России. Ежегодно она дает толчок для развития экономики страны и, в частности, для развития регионов, - подчеркнул депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Петрунин. - Как показывает практика, успеха на форуме достигают те делегации, которые приезжают уже подготовленными: с конкретными предложениями, планами, предварительными договоренностями.

В этом году Тульская область была максимально готова к форуму. Об этом говорит и количество, и масштаб инвестиционных соглашений, которые заключило правительство региона. Каждое из них было глубоко проработанным и направленным на решение конкретных задач.

Среди важнейших – соглашение о строительстве крупнейшего в России мясоперерабатывающего завода, комплекса по производству полимолочной кислоты, кластера по выпуску электротехнического оборудования, завода по производству мебели.

Всего в регион поступят более 150 миллиардов инвестиций. Все это не только драйверы развития экономики области, но и сотни новых рабочих мест. И значит Тульский край станет еще более благополучным, привлекательным и комфортным для людей.