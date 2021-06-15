Надежда Школкина: «Очень важно следить, в каких условиях проживают люди с ограниченными возможностями»

Проконтролировала установку оборудования Надежда Школкина, уполномоченный представитель губернатора по взаимодействию с муниципалитетами

Зое Николаевне Подшибякиной, пенсионерке из Донского, по поручению губернатора Тульской области при непосредственной помощи секретаря тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Юрьевича Воробьева сотрудники узловского филиала «Газпром газораспределение Тула» установили новую газовую плиту и газовую колонку.

Проконтролировать установку оборудования было поручено Надежде Школкиной, уполномоченному представителю губернатора по взаимодействию с муниципалитетами.

В апреле 2021 года Зоя Николаевна написала обращение, где сообщила, что почти 60 лет она воспитывает сына-инвалида, сама является инвалидом. Среди проблем, о которых сообщила заявительница, - плохая работа газовой плиты. Сотрудники Донской газовой службы установили, что необходимо заменить не только плиту, но и газовую колонку.

- Очень важно следить, в каких условиях проживают люди с ограниченными возможностями, а вопросы безопасности должны решаться в первую очередь, - отметила Надежда Школкина. - Понятно, что за всеми проблемами маломобильных групп населения в таком частном порядке сложно уследить, большинство решаются в результате действия законопроектов, работы федеральных и региональных программ - таких, например, как «Доступная среда».

Новое оборудование исправно работает и радует хозяйку

После того, как о проблеме узнал губернатор, партии «Единая Россия» было поручено установить пенсионерке необходимое оборудование. Это было сделано оперативно и сегодня оборудование исправно работает. Надежда Васильевна вместе с главой администрации МО город Донской Русланом Бутовым в этом лично убедились.

- Зоя Николаевна ведет в Донском активную общественную деятельность, - отметил Руслан Владимирович. - Она очень неравнодушный человек и всегда поднимает общественно-значимые вопросы. Прекрасно, что и ее проблемы не остаются нерешенными!

- Теперь буду в новой духовке пироги печь, - отметила Зоя Подшибякина. - Приходите в гости!