Житель Алексина залез в мобильник подруги и теперь отправится в колонию

Пока девушка спала, ее парень оформил кредит Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине осудили местного жителя за кражу с банковского счета. Мужчина залез в мобильник подруги и теперь отправится в колонию.

Как установило следствие, 4 декабря 2019 года 27-летний обвиняемый был в квартире своей сожительницы. Когда девушка уснула, он взял ее телефон и через мобильное приложение оформил кредит в 51 700 рублей. Затем перевел все деньги с ее счета на свой - около 108 000 рублей.

За это суд приговорил мужчину к трем годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.