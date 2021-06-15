За поджог и хранение наркотиков житель Тульской области сядет на 9,5 лет Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 44-летний мужчина отправится в колонию за покушение на убийство двух и более лиц, в том числе и малолетнего, а также за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога и хранение наркотиков.

Как было установлено в ходе судебного следствия, днем 14 апреля 2020 года в поселке Заокский компания распивала спиртные напитки. Во время застолья возникла ссора, которая превратилась в драку. Обвиняемый сходил к себе домой за пластиковой канистрой с бензином, принес ее к многоквартирному дому, где жил его обидчик, вылил бензин на крыльцо одной из квартир и поджег. В это время в доме находились люди, в том числе и маленькая девочка.

В результате действий злоумышленника начался пожар во всем доме. Люди смогли выбраться из огня, но все их имущество сгорело. Таким образом, им был причинен ущерб на 8 с лишним миллионов рублей.

Вдобавок на следующий день после происшествия в квартире подсудимого нашли три свертка с наркотиками.

За эти преступления суд приговорил заокчанина к 9,5 годам колонии строгого режима.