Иностранцы-нелегалы устроили разборки в здании правительства Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

Молодая пара из Узбекистана с просроченными еще весной прошлого года документами на пребывание в стране устроила ссору в центре города. В какой-то момент девушка не нашла ничего лучше, чем скрыться от своего ухажера в здании Белого дома. В ответ разъяренный молодой со злости стал крушить ограждения на входе в здание.

На место оперативно приехали сотрудники полиции и задержали обоих до выяснения обстоятельств.

Теперь за нарушение режима пребывания на территории России парочке назначили штрафы и контролируемый выезд в Узбекистан. А молодой человек дополнительно выплатит еще один штраф за мелкое хулиганство.