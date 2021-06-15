В Туле задержали мужчину, избившего продавца магазина Фото: материалы пресс-служб

Прибывший на вызов экипаж вневедомственной охраны сам момент нападения неизвестного на продавца уже не застал - только женщину со следами побоев на лице. Росгвардейцы, уточнив приметы напавшего мужчины, приступили к его поиску.

В результате схожего по описанию подозреваемого правоохранители обнаружили в сквере на улице Кауля. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, а на его одежде были видны пятна крови.

Задержанного 52-летнего местного жителя передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.