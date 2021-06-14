Волонтеры «Единой России» провели акции во Всемирный День донора

14 июня представители волонтерского центра «Единой России», Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии» организовали акцию по раздаче жителям информационных памяток о пользе донорства. Фото: материалы пресс-служб

14 июня, во Всемирный День донора крови представители волонтерского центра «Единой России», Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии» организовали акцию по раздаче жителям информационных тематических памяток о пользе донорства. Кроме этого, ребята вручали землякам символические атрибуты донорского движения – «сердца-антистресс».

Ребята вручали землякам символические атрибуты донорского движения – «сердца-антистресс». Фото: материалы пресс-служб

Добровольцы регулярно принимают участие в благотворительных акциях по сдаче крови. В 2021 году молодогвардейцы и активисты волонтёрского центра «Единой России» сдали уже более 70 литров крови. Для активистов это одно из важных направлений благотворительности с целью оказания помощи людям в период пандемии.

– Человеческая кровь незаменима даже при сегодняшних современных медицинских технологиях. Сдавая кровь, люди помогают спасти чью-то жизнь – именно с этим призывом молодогвардейцы вышли на улицы города. И, конечно же, активисты являются постоянными участниками донорских акций, показывая пример своим ровесникам, тульской молодежи, – рассказал руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии», координатор «горячей линии» волонтерского центра «Единой России» Павел Астафьев.