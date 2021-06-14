Где в Туле не будет электроэнергии 15 июня

Какие улицы останутся без электричества 15 июня Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на нескольких десятках улиц отключат электроэнергию 15 июня. В это время планируется выполнение различных работ:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- монтаж оборудования;

- выправка и замена опор и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- 3-й пр-зд Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.);

- пер. Агеева, 1-10;

- пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.);

- пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

- ул. 1-я Криволученская, 1, 3;

- ул. 3-я Криволученская, 33;

- ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а;

- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.);

- ул. Бундурина, 38, 40, 60, 62;

- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.);

- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.), 40-а, 70-а, 59-а, 10-а-в, 8-а, 8-б, 6-а, 1-а, 4-а, 28-а, 30-а, 34-а, 34-б;

- ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.);

- ул. Кутузова, 88, 90, 92;

- ул. Л. Толстого, 132;

- ул. Максимовского, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197;

- ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.), 26-62 (чётн.);

- ул. О.Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

- ул. С. Перовской, 37, 38-а;

- ул.Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.).

Мясново:

- 12-й пр-зд, 24;

- Парашютный пр-зд, 38, 38-а, 38-б;

- ул. Кабакова, 73, 75, 77;

- ул. М. Жукова, 14-г, 14-в;

- ул. Тихмянова, 13, 15, 36.

п. Михалково:

- 1й Михалковский пр-зд;

- 2й Михалковский пр-зд;

- 3й Михалковский пр-зд;

- 4й Михалковский пр-зд;

- 5й Михалковский пр-зд;

- Колхозный пер;

- ул. Балтийская;

- ул. Волжская;

- ул. Воронежская;

- ул. Донская;

- ул. Косогорская;

- ул. Михалковская;

- ул. Невская;

- ул. Окская;

- ул. Российская;

- ул. Самарская;

- ул. Саратовская;

- ул. Смоленская;

- ул. Тверская.