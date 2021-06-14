Хозяйка карты и телефона обратилась в полицию
Фото: Алексей ФОКИН
Житель Киреевска нашел банковскую карту и смартфон и списал 88 тысяч рублей. Хозяйка карты и телефона обратилась в полицию.
Как указала в заявлении 50-летняя местная жительница, она потеряла карту и телефон, а позже обнаружила, что через мобильное приложение списали деньги.
Полицейские вычислили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. Его задержали, в своем преступлении он сознался.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.