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Происшествия14 июня 2021 13:27

Житель Киреевска нашел банковскую карту и смартфон и списал 88 тысяч рублей

Хозяйка карты и телефона обратилась в полицию
Елена Иргиз
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Хозяйка карты и телефона обратилась в полицию

Хозяйка карты и телефона обратилась в полицию

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Киреевска нашел банковскую карту и смартфон и списал 88 тысяч рублей. Хозяйка карты и телефона обратилась в полицию.

Как указала в заявлении 50-летняя местная жительница, она потеряла карту и телефон, а позже обнаружила, что через мобильное приложение списали деньги.

Полицейские вычислили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. Его задержали, в своем преступлении он сознался.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.