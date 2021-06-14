В Тульской области пенсионерка заплатила за астрологическое лечение 700 тыс. рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан. Чаще всего злоумышленники звонят жертвам по телефону и вынуждают сообщить реквизиты банковских карт или же перевести деньги за товары, услуги или чтобы якобы защитить сбережения.

Так, за прошедшие сутки в регионе преступники похитили более 703 тысяч рублей у двоих граждан. Больше всего пострадала 71-летняя жительница Белева. Мошенники убедили пенсионерку, что ей нужно пройти астрологическое лечение, и она перевела свои сбережения - около 700 тысяч рублей - на лицевой счет злоумышленников.

Полиция еще раз напоминает жителям Тулы и области несколько правил безопасности от мошенников:

- все банковские операции по переводу денег надо проводить в офисах банков;

- служащим кредитных организаций запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах;

- никаких «защищенных счетов» не существует;

- нельзя переводить деньги на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета;

- также лучше не оплачивать товары и услуги на незнакомых сайтах и тем более оставлять предоплату за товар, покупаемый через сайты объявлений.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!