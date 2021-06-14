Кто проследит за порядком в Туле 14 июня

В городе круглосуточно дежурят представители администрации Фото: Алексей ФОКИН

В выходные и праздничные дни в Туле дежурят представители городской администрации.

Так, сегодня, 14 июня, за порядком в городе следит начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.

Туляки и гости города могут обращаться в случае чрезвычайной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).