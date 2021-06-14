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Общество14 июня 2021 9:35

В Туле на перекрестке Болдина и З.Космодемьянской перенастроили светофор

Также планируется изменение движения на улице Буденного
Елена Иргиз
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администрация Тулы

администрация Тулы

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на перекрестке улиц Болдина и Зои Космодемьянской установили новый режим светофора. Теперь зеленый свет будет даваться попеременно для движения по улице Болдина, по улице З. Космодемьянской и для пешеходов, переходящих обе улицы.

Проверили и установку дорожных знаков, предписывающих одностороннее движение по улице Буденного.

Проверили и установку дорожных знаков, предписывающих одностороннее движение по улице Буденного.

Фото: материалы пресс-служб

Также городская администрация проинспектировала работы по нанесению дорожной разметки на улицах М. Горького, Садовый переулок, Агеева, Скуратовская.

Также городская администрация проинспектировала работы по нанесению дорожной разметки

Также городская администрация проинспектировала работы по нанесению дорожной разметки

Фото: материалы пресс-служб

Дату изменения движения на этой улице администрация города сообщит отдельно

Дату изменения движения на этой улице администрация города сообщит отдельно

Фото: материалы пресс-служб