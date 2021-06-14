В Туле на перекрестке Болдина и З.Космодемьянской перенастроили светофор

администрация Тулы
Фото: материалы пресс-служб
В Туле на перекрестке улиц Болдина и Зои Космодемьянской установили новый режим светофора. Теперь зеленый свет будет даваться попеременно для движения по улице Болдина, по улице З. Космодемьянской и для пешеходов, переходящих обе улицы.
Проверили и установку дорожных знаков, предписывающих одностороннее движение по улице Буденного.
Фото: материалы пресс-служб
Также городская администрация проинспектировала работы по нанесению дорожной разметки на улицах М. Горького, Садовый переулок, Агеева, Скуратовская.
Также городская администрация проинспектировала работы по нанесению дорожной разметки
Фото: материалы пресс-служб
Дату изменения движения на этой улице администрация города сообщит отдельно
Фото: материалы пресс-служб