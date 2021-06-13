Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии
Фото: материалы пресс-служб
Пьяный житель Тулы избил продавца. Сообщение об этом поступило росгвардейцам из одного из сетевых алкогольных магазинов на улице Кауля.
На месте происшествия обнаружилось, что неизвестный посетитель избил женщину-продавца по лицу и скрылся. Сотрудники Росгвардии вызвали пострадавшей скорую помощь и разыскали злоумышленника в сквере на той же улице. Мужчина был сильно пьян, а на его одежде остались пятна крови.
Сейчас 52-летний туляк доставлен в отделение полиции для разбирательства.