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Происшествия13 июня 2021 13:48

Пьяный житель Тулы избил продавца

Это случилось в одном из магазинов, где продавался алкоголь
Елена Иргиз
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Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии

Фото: материалы пресс-служб

Пьяный житель Тулы избил продавца. Сообщение об этом поступило росгвардейцам из одного из сетевых алкогольных магазинов на улице Кауля.

На месте происшествия обнаружилось, что неизвестный посетитель избил женщину-продавца по лицу и скрылся. Сотрудники Росгвардии вызвали пострадавшей скорую помощь и разыскали злоумышленника в сквере на той же улице. Мужчина был сильно пьян, а на его одежде остались пятна крови.

Сейчас 52-летний туляк доставлен в отделение полиции для разбирательства.