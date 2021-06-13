Пропажу обнаружил житель деревни Прудное Фото: Алексей ФОКИН

Под Тулой из подвала частного дома украли самовар и четыре автомобильных колеса. Пропажу обнаружил житель деревни Прудное, он же и обратился в полицию.

Оперативники в ходе розыскных мероприятий выяснили, кто мог совершить это преступление. Похитителем оказался 27-летний нигде не работающий и ранее судимый за кражи житель Косой Горы. В краже вещей на 30 000 рублей он сознался при задержании. Все похищенное им нашли во время обыска в его доме.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.