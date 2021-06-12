Николай Воробьев:«Единая Россия» всегда готова помогать семьям с детьми в решении самых разных вопросов

Секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Воробьев

Почти 11 тысяч человек обратились в приемные «Единой России» за решением вопросов сферы материнства и детства на территории всей страны. Более половины обращений касались детских выплат и кешбэка за отдых в летних лагерях.

Часть вопросов удалось решить на месте, сообщила руководитель аппарата Председателя партии «Единая Россия», председатель комиссии Президиума Генсовета по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, подводя итоги недели приемов, которая началась 31 мая.

Около 90 жителей Тульской области обратились в приемные «Единой России», организовано 20 приемов граждан, оказана помощь в решении актуальных проблем семей.

Например, многодетная семья из Белевского района, в которой воспитывается шестеро детей, получила новый микроавтобус. Машину для семьи Фатеевых приобрели секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и депутат Госдумы Николай Петрунин. Ключи от новенького «Соболя» были переданы у стен региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Туле.

Обращения в рамках тематической недели касались и дополнительных форматов помощи, введенных на федеральном уровне по итогам Послания Президента РФ.

С учетом большого запроса на темы детских выплат и кешбэка, центральная общественная приемная партии в ближайшее время проведет тематический вебинар – чтобы люди получили буквально пошаговую информацию по получению этой меры поддержки от государства.

– «Единая Россия» всегда готова помогать семьям с детьми в решении самых разных вопросов, – отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Воробьев. – Это и консультативная помощь по новым мерам государственной поддержки, и реальное, практическое содействие в улучшении бытовых, жилищных условий. Забота о людях для нас было и остается главным приоритетом.

Напомним, с 26 по 30 апреля «Единая Россия» провела всероссийскую неделю приема граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам. За это время в региональные и местные общественные приемные Председателя партии Дмитрия Медведева обратились более 12 тысяч человек по всей стране. Впервые с марта 2020 года в ряде регионов приемы проходили офлайн.