«Единая Россия» организовала интерактивное поздравление туляков на Казанской набережной

Единороссы традиционно поздравляют земляков с одним из главных государственных праздников и благодарят жителей за активность и патриотизм

В субботу, 12 июня, в День России региональное отделение партии совместно со своими сторонниками, представителями депутатского корпуса, волонтерского центра, «Молодой Гвардии» приняло активное участие в торжественных и спортивных мероприятиях. Единороссы традиционно поздравляют земляков с одним из главных государственных праздников и благодарят жителей за активность и патриотизм.

– Этот замечательный праздник является символом единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире и согласии, – обратился к жителям области секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – Мы гордимся нашей великой Родиной, ее богатой историей и верим в ее достойное будущее. Тульский край во все времена был и остается надежной опорой Российского государства. И сегодня своим добросовестным трудом туляки приумножают могущество нашей державы, добиваясь побед и достижений в разных сферах.

Утром под флагами «Единой России» на Казанскую набережную Тулы, в исторический центр города прибыл велопарад, стартовавший из Центрального парка культуры и отдыха имени Белоусова.

Гостей праздника до самого вечера ждет специально организованная площадка «ЕРрисует» – палатка установлена напротив Башни Водяных ворот. Все желающие могут нанести на лице аквагрим с цветами российского триколора, получить на память о сегодняшнем событии ленточки, символизирующие Государственный флаг, а также магниты и браслеты с партийной символикой.

С утра на партийной площадке участников большого городского празднества ждут патриотический аквагрим и приятные сюрпризы

С 20 до 22 часов на интерактивной площадке «Единой России» желающих ждет профессиональный мастер по аквагриму и пройдет акция, предваряющая онлайн-трансляцию матча Чемпионата Европы. Участникам будут вручаться разноцветные ладошки-трещотки для футбольных болельщиков.

Напомним, один из главных государственных праздников - День России - отмечается 12 июня. Дату выбрали по нескольким причинам: в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, а ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента. Свое официальное название - День России - праздник получил в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс РФ. С этого времени его отмечают по всей стране.