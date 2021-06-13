Дежурный в Туле 13 июня: куда обращаться тулякам в случае ЧС Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят сотрудники городской администрации.

Сегодня, 13 июня, за порядком следит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Туляки и гости города могут обращаться в случае чрезвычайной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).