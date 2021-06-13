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Общество13 июня 2021 10:26

Дежурный в Туле 13 июня: куда обращаться тулякам в случае ЧС

Каждые выходные за порядком в городе следит администрация
Елена Иргиз
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Дежурный в Туле 13 июня: куда обращаться тулякам в случае ЧС

Дежурный в Туле 13 июня: куда обращаться тулякам в случае ЧС

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят сотрудники городской администрации.

Сегодня, 13 июня, за порядком следит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Туляки и гости города могут обращаться в случае чрезвычайной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).