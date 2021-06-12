Это случилось вечером 11 июня Фото: Алексей ФОКИН

Под Тулой водитель «Фольксвагена» устроил тройное ДТП с пострадавшими. Это случилось вечером 11 июня.

По предварительной информации, в пятницу около 19:30 на 24-ом километре автодороги «Тула-Белев» 29-летний мужчина, будучи за рулем «Фольксваген Поло», помешал автомобилю «Форд Эксплорер», который в этот момент выполнял обгон. Из-за этого «Форд» наехал на стоящий «Хендэ Крета», в котором находился 28-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель автомобиля «Хендэ». Ему оказали медицинскую помощь.