Как в Туле пройдет фестиваль «Бежин луг»

26 июня в Чернском районе состоится XXXVIII Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга».

Праздник пройдет на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг». Он откроется в селе Тургеневе экскурсионными программами, потом сцене состоятся спектакли самодеятельных театров Тульской области по мотивам произведений писателя, около памятника Тургеневу пройдет митинг с выступлением поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Литературная часть завершится возложением цветов.

Праздник пройдет на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг» Фото: материалы пресс-служб

Затем программа продолжится на Бежином лугу. Здесь на сцене природного амфитеатра пройдет концерт «Звонкоголосое раздолье». Своим творчеством порадуют лучшие самодеятельные вокальные и хореографические коллективы Тульской области.

Также для жителей и гостей Тулы и области будут работать выставочные и ярмарочные площадки, интерактивные программы и фотозоны. Программа завершится ночным представлением «Старинные портреты» и фейерверком.

Также для жителей и гостей Тулы и области будут работать выставочные и ярмарочные площадки, интерактивные программы и фотозоны Фото: материалы пресс-служб

Публикуем программу литературно-песенного праздника «Песни Бежина луга»:

село Тургенево:

12:00–20:00 - Интерактивные экскурсионные программы в музее заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг»;

15:00–17:00 - Работа театральной площадки. Выступления самодеятельных театральных коллективов Тульской области;

17:00–17:15 - Торжественный митинг. Возложение цветов у памятника И. С. Тургеневу.

Бежин луг

14:00–22:00 - Работа ярмарочных, выставочных, интерактивных площадок, мастер-классов, фотозон «Город мастеров» и «Сельское подворье»;

19:00–19:20 - Торжественное открытие праздника на Бежином лугу. Приветственное слово официальных лиц и гостей праздника;

19:00–22:00 - Песенный праздник «Звонкоголосое раздолье»;

23:00–00:15 - Театрализованное ночное представление «Старинные портреты»;

00:15–00:30 - Праздничный фейерверк.