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Общество12 июня 2021 10:10

Александр Панов поздравил жителей Тульской области с Днем России

Председатель ТРОО «Украинский правозащитный культурный центр» пожелал всем процветания и благополучия
Елена Иргиз
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Александр Панов поздравил жителей Тульской области с Днем России

Александр Панов поздравил жителей Тульской области с Днем России

Поздравляю всех жителей Тульской области, многонациональный народ России с праздником!

Сегодня день великой многонациональной страны, День России. И в этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем, что мы живем в стране, связывающей миром и дружбой людей разных национальностей.

Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются жителей России. Желаю всем процветания, благополучия достатка. С праздником всех нас!

Председатель ТРОО «Украинский правозащитный культурный центр» Александр Панов.