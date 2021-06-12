Александр Панов поздравил жителей Тульской области с Днем России

Поздравляю всех жителей Тульской области, многонациональный народ России с праздником!

Сегодня день великой многонациональной страны, День России. И в этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем, что мы живем в стране, связывающей миром и дружбой людей разных национальностей.

Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются жителей России. Желаю всем процветания, благополучия достатка. С праздником всех нас!

Председатель ТРОО «Украинский правозащитный культурный центр» Александр Панов.