Где в Туле запрещены проезд и стоянка транспорта

12 июня в рамках празднования Дня России по улицам Тулы пройдет велосипедный заезд. Он стартует в 10.00 из Центрального парка им. П.П. Белоусова, а финиширует на Казанской набережной. Поэтому, для обеспечения безопасности дорожного движения в этот день будут введены ограничения.

С 00:00 до 11:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:

С 9:00 до 11:00 ограничено движение всех видов транспорта:

На период ограничений движение городского общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме.