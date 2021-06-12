Кто проследит за порядком в Туле 12 июня Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят сотрудники городской администрации.

Сегодня, 12 июня, за порядком следит заместитель начальника главного управления - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Дмитрий Городничев.

Туляки и гости города могут обращаться в случае чрезвычайной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).