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Общество12 июня 2021 10:39

Кто проследит за порядком в Туле 12 июня

В городе организовано круглосуточное дежурство
Елена Иргиз
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Кто проследит за порядком в Туле 12 июня

Кто проследит за порядком в Туле 12 июня

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят сотрудники городской администрации.

Сегодня, 12 июня, за порядком следит заместитель начальника главного управления - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Дмитрий Городничев.

Туляки и гости города могут обращаться в случае чрезвычайной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).